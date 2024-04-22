ГОРОСКОП НА 22 АПРЕЛЯ ⟩ Стрельцам следует быть осторожнее с деньгами, а Водолеев будут пытаться сбить с толку

Козерог

Начало дня будет очень благоприятным и плодотворным. Вы сделаете много полезного и для себя, и для других. Некоторые представители знака смогут исправить ошибки, допущенные раньше. Вам легко даются дела, требующие сосредоточенности, внимания к деталям. Вы не отвлекаетесь и не начинаете скучать, даже если приходится долго заниматься одним и тем же. Вторая половина дня будет посвящена заботе о близких, общению с теми, кто вам дорог. Вероятны перемены к лучшему в романтических отношениях. Будет возможность порадовать любимого человека, и вы ее не упустите.

Водолей

Интересный, благоприятный, но очень беспокойный день. Трудно сосредоточиться на чем-то одном, вас то и дело отвлекают, сбивают с толку. Многих Водолеев раздражает слишком пристальное внимание окружающих. Кажется, что о любых ваших промахах немедленно узнают все вокруг. Не стоит об этом тревожиться; серьезных ошибок вы не допустите. Вечер обещает успехи в делах и хорошие новости издалека. Это отличное время для каких-то семейных мероприятий, встреч с родственниками. Поладить будет легко, поводов для обид и претензий не возникнет.

Рыбы

Часто проще действовать самостоятельно, чем вместе с кем-то. Хочется избежать долгих обсуждений, сравнения разных вариантов, поиска компромиссов. Вы чувствуете себя гораздо увереннее и свободнее, когда рассчитываете только на себя. Да и к подсказкам интуиции проще прислушаться, когда никто не отвлекает и не сбивает с толку. Но это касается только деловой сферы. В личных отношениях заметно влияние позитивных тенденций. Вы отлично ладите с близкими, весело проводите время вместе с ними. Вероятны предложения, на которые вы без долгих раздумий ответите согласием и не пожалеете об этом.