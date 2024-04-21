На время Евровидения над шведским городом закроют воздушное пространство – подробности

Дело в том, что власти обеспокоены возможными терактами и угрозами сорвать конкурс. Отмечается, что на подготовительном этапе Евровидения-2024 шведская полиция оперативно реагирует на любые заворушки в обществе: от массовых демонстраций до слухов о комплексных атаках со стороны международных террористических организаций. В частности, полиция следит за угрозой атаки дронов во время шоу.

В целях безопасности всех жителей и гостей города полиция закроет воздушное пространство над территорией и применит технологии, предотвращающие полет дронов, сообщает шведская общественная телеязычная организация SVT Nyheter.

«Они (дроны - прим. ред.) могут сорвать событие. Поэтому будет создана бесполетная зона, и эту систему мы сможем использовать для ее мониторинга», - отмечает Пер Энгстрем, начальник национального управления полиции.

Также издание сообщает, что во время проведения международного песенного конкурса будет действовать усиленный полицейский контроль. В частности, к местной полиции присоединятся вооруженные силы и полицейские из Дании и Норвегии. Они будут охранять все: от арены до событий, гостиниц и демонстраций. Впрочем, пока, успокаивает Пер, прямых угроз событию нет.

«Сейчас мы не видим конкретной целенаправленной угрозы событию, но есть угроза для Швеции как страны и нации. Это, конечно, касается и Евровидения», - добавляет Пер Энгстрем.