ФОТО ⟩ Избивший навязчивого поклонника своей жены скандальный рэпер совершил роковую ошибку: этот факт кардинально меняет дело

Инцидентом заинтересовалась полиция, поэтому вполне возможно, что музыканта привлекут к ответственности. Тем более что сегодня появилась новая информация, которая явно не играет на руку скандальному рэперу. Портал TMZ со ссылкой на свидетелей происшествия сообщает, что Канье Уэст избил не того человека.

Источники издания утверждают, что предполагаемый «насильник» всего лишь столкнулся с Бьянкой в холле отеля «Шато Мармон» в Лос-Анджелесе, а затем быстрым шагом направился на улицу, где сел за один столик со своим братом-близнецом и друзьями. При этом, по словам очевидцев, непохоже, что он домогался супруги Канье. Однако Уэста было уже не остановить: рэпер подбежал к компании и ударил ни в чем не повинного близнеца.