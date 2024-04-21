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ВИДЕО ⟩ Алексей Солтан восхитил подписчиков пышной грудью: «Балдею!»

Limon.ee
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Алексей Солтан.
Алексей Солтан. Фото: Скриншот с Instagram

Стилист и модель Алексей Солтан любит примерять на себя различные образы, и каждый раз приводит своих подписчиков в восторг. Вчера, 20 апреля, эпатажный стилист Эстонии поделился в Instagram видео с бэкстейджа новых съемок. 

В этот раз Солтан предстал в дерзком образе: шикарный бюст, приковывающий к себе все внимание, черное прозрачное боди и розовые волосы.

«Бэкстейдж. Спасибо всем, это была отличная работа!» - подписал публикацию стилист.

В комментариях сразу же разразился пожар: «Какая прелесть! Для полного секси-образа мне всегда не хватало пышного бюста! Балдею! Красотища!»; «Слов нет!»; «Вау! Конфетка!»

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