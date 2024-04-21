Стилист и модель Алексей Солтан любит примерять на себя различные образы, и каждый раз приводит своих подписчиков в восторг. Вчера, 20 апреля, эпатажный стилист Эстонии поделился в Instagram видео с бэкстейджа новых съемок.
ВИДЕО ⟩ Алексей Солтан восхитил подписчиков пышной грудью: «Балдею!»
В этот раз Солтан предстал в дерзком образе: шикарный бюст, приковывающий к себе все внимание, черное прозрачное боди и розовые волосы.
«Бэкстейдж. Спасибо всем, это была отличная работа!» - подписал публикацию стилист.
В комментариях сразу же разразился пожар: «Какая прелесть! Для полного секси-образа мне всегда не хватало пышного бюста! Балдею! Красотища!»; «Слов нет!»; «Вау! Конфетка!»