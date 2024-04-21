Будущий король Великобритании и его жена Кейт Миддлтон воспитывают трех наследников - принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Принц Уильям раскрыл любимое блюдо своих детей. Об этом пишет Фокус, ссылаясь на The Telegraph.
Принц Уильям раскрыл любимое блюдо своих детей
18 апреля 2024 года принц Уэльский вернулся к выполнению королевских обязанностей во время визита в благотворительную организацию по раздаче еды Surplus to Supper. Это первый выход многодетного отца после новостей о борьбе Кейт Миддлтон с раком.
По словам волонтера Surplus to Supper Рэйчел Кандаппы, принц Уильям заметил, как готовят одно из блюд.
«Он показал на еду и сказал: "Это спагетти-кольца". И я спросила: "Откуда вы знаете о спагетти-кольцах?" и он сказал: "У меня есть дети"», - вспомнила Кандаппа.
Упоминание о макаронах не станет неожиданностью для королевских фанатов, поскольку знаменитый итальянский шеф-повар Альдо Зилли ранее рассказывал, что любимая еда принца Джорджа - спагетти.
Волонтер Кандаппа также удивила принца Уильяма открытками для его жены, принцессы Кейт, и его отца, короля Карла III, которые лечатся от рака.
«О, несколько открыток, вы очень добры. Большое вам спасибо», - сказал принц Уэльский.
Когда Кандаппа сказала отцу троих детей заботиться о его жене, он положил руку ей на плечо и сказал: «Я это сделаю».