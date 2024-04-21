Принц Уильям раскрыл любимое блюдо своих детей

18 апреля 2024 года принц Уэльский вернулся к выполнению королевских обязанностей во время визита в благотворительную организацию по раздаче еды Surplus to Supper. Это первый выход многодетного отца после новостей о борьбе Кейт Миддлтон с раком.

По словам волонтера Surplus to Supper Рэйчел Кандаппы, принц Уильям заметил, как готовят одно из блюд.

«Он показал на еду и сказал: "Это спагетти-кольца". И я спросила: "Откуда вы знаете о спагетти-кольцах?" и он сказал: "У меня есть дети"», - вспомнила Кандаппа.

Упоминание о макаронах не станет неожиданностью для королевских фанатов, поскольку знаменитый итальянский шеф-повар Альдо Зилли ранее рассказывал, что любимая еда принца Джорджа - спагетти.

Волонтер Кандаппа также удивила принца Уильяма открытками для его жены, принцессы Кейт, и его отца, короля Карла III, которые лечатся от рака.

«О, несколько открыток, вы очень добры. Большое вам спасибо», - сказал принц Уэльский.

Когда Кандаппа сказала отцу троих детей заботиться о его жене, он положил руку ей на плечо и сказал: «Я это сделаю».