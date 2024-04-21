Стали известны подробности задержания в России латвийского рэпера Платины

During a concert in Tomsk, rapper Platina was detained (and subsequently released).



The arrest of the artist drew attention from the Tomsk publication TV2, which referred to videos in the musician's Telegram channel that are currently unavailable. In 2021, Ekaterina Mizulina… pic.twitter.com/eSVxF2PbMZ — Sota News (@sotanews) April 19, 2024

Сообщалось, что примерно через час после задержания Платину отпустили, составив на него протоколы об административных нарушениях по статьям о нарушении правил въезда в РФ, незаконной трудовой деятельности, отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также о пропаганде наркотиков. Однако позднее появились сообщения, что Платину оставили в спецприемнике на ночь.

Суд, рассмотрев протоколы, пишет «Милый Томск», постановил, что Платина должен покинуть Россию, а также назначил ему штраф четыре тысячи рублей (около сорока евро - прм. ред.). До выдворения рэпер будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Томской области.

Сам Платина отрицает, что занимается трудовой деятельностью, и говорит, что осуществляет «рекламную кампанию» для своего альбома. Сейчас он находится в помещении для задержанных и ожидает суда. Запланированный концерт рэпера в Новосибирске был отменен - информация об этом появилась на странице лофт-парка «Подземка» в социальной сети «ВКонтакте», пишет Spletnik.

Примечательно, что ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы провести проверку текстов треков исполнителя на предмет пропаганды наркотиков.