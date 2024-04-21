ФОТО ⟩ «Я ринулась домой!» Женщина из Нарва-Йыэсуу во время утренней прогулки заметила свежие следы медведя

«В лесу, в районе «Ласточки» ходит медведь! Будьте осторожны!» - пишет Ольга в группе «Моя Усть-Нарва» в Facebook и делится фотографией, на которой сравнивает размер своей ноги с медвежьей лапой.

Следы медведя. Фото: Erakogu

Ольга рассказала Elu24, что следы были свежими. «Медведь, вероятно, проходил там рано утром. Я гуляла с собакой, когда заметила следы. У меня охотничья собака бигль, которая сходит с ума, когда чует запах животного. Я ринулась домой», - говорит он. Ольга добавляет, что в этом месте многие жители выгуливают своих собак. «Noored Kotkad (Молодые орлы - общеэстонская добровольная детско-юношеская организация - прим. ред.) устраивают в этом районе лагеря. Отсюда до жилых домов около 500 метров», - говорит жительница Нарва-Йыэсуу.

«Похоже, что медведь вышел из спячки и от голода пришел к ближайшим домам в поисках пищи», - говорит Ольга.

В комментариях под постом говорят, что это опасно, если медведь так близко подойдет к жилым домам. Место, где были обнаружены следы медведя, - это территория бывшего пионерского лагеря «Ласточка». «Весь лес вырубают, им бедным некуда деваться», - пишут пользователи.