Старайтесь не нервничать, если не все идет по плану, приходится отменять какие-то дела и переносить встречи. Едва ли удастся избежать суеты и неразберихи, неприятных разговоров, напряженных моментов. Однако день не принесет серьезных проблем, если вы поведете себя правильно. Интуиция обязательно подскажет, как лучше действовать.
ГОРОСКОП НА 21 АПРЕЛЯ ⟩ Ракам будет тяжело противостоять соблазнам, а на Скорпионов обрушится критика
Нужна осторожность в финансовых делах, решении любых вопросов, связанных с деньгами. Лучше не спешить с покупками; едва ли спонтанные приобретения будут удачными. Вторая половина дня подходит для общения со старшими родственниками. Легко будет найти общий язык, не возникнет разногласий.
Овен
Благоприятный день для совместной работы, объединения усилий, поиска новых союзников. Интуиция безошибочно подсказывает вам, на кого можно положиться, а от кого стоит держаться подальше. Удастся разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях прошлого. Возможно, вы поймете, где допустили ошибки, и найдете способ их исправить. Возможны встречи со старыми знакомыми. Будет шанс восстановить отношения, которыми вы когда-то дорожили. Вечер обещает приятные сюрпризы. Возможны неожиданные подарки, знаки внимания.
Телец
Благоприятный день для общения. Вам нетрудно привлечь к себе внимание, завоевать расположение новых знакомых. Кто-то может увлечься вами не на шутку или даже влюбиться с первого взгляда. Можно пообщаться и с теми, чью симпатию вам пока не удалось заслужить: скорее всего, сегодня такие люди увидят вас в новом свете. С привычными делами вы хорошо справляетесь. Новые могут даваться нелегко, но и тут есть шанс достичь успеха. Главное – не бросать начатое, если на пути вдруг возникнут преграды. Настойчивость поможет справиться со всеми трудностями.
Близнецы
Начало дня будет сложным. В это время чаще обычного возникают трудности и задержки в делах, что-то может идти не по плану. Иногда приходится исправлять чужие ошибки, вас это вовсе не радует и не вдохновляет. Но со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Вы чувствуете себя гораздо свободнее и увереннее. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий, общения с людьми, которые вам дороги. Будет возможность отлично провести время с самыми близкими. Вы найдете способ развеселить всех.
Рак
Все дела требуют серьезного подхода и ответственного отношения. Сегодня вам нелегко будет противостоять соблазнам, но выбирать не приходится: идти на поводу у мимолетных желаний никак нельзя. Возможны неожиданные деловые предложения. У некоторых Раков появятся хорошие идеи, касающиеся бизнеса. Не спешите. Прежде, чем принять какие-то решения и воплотить их в жизнь, нужно разобраться в ситуации. Радуют поддержка и понимание близких. Этот день хорошо подходит для того, чтобы делиться переживаниями, рассказывать, что у вас на душе.
Лев
День сложится удачно, если вы не будете витать в облаках, постараетесь смотреть на вещи реалистично и объективно оценивать себя и других. Станет ясно, как исправить ошибки, допущенные раньше. Некоторые Львы смогут помириться с теми, с кем были в ссоре. Вероятен прогресс в каких-то делах, которые долго не удавалось сдвинуть с мертвой точки. Настойчивость и целеустремленность помогают преодолеть все преграды. Помните: важно не торопиться и уделять внимание мелким деталям. Это избавит вас от многих волнений в будущем.
Дева
Не рискуйте деньгами. Сейчас стоит быть осторожнее в финансовых делах. Лучше не спешить со сделками и покупками. В остальном день благоприятен. Он дает шанс завершить какие-то сложные дела, добиться успеха там, где не справились с другими. Легко дается учеба, вы мгновенно запоминаете полезную информацию. Многих Дев ждут приятные знакомства. Некоторые представители знака смогут наладить отношения с теми, с кем прежде часто спорили. Не исключено начало романтических отношений, которые подарят массу позитивных эмоций.
Весы
Отношения с окружающими могут складываться более напряженно, чем обычно. Вас часто критикуют, и настроение от этого отнюдь не улучшается. В некоторых замечаниях есть здравое зерно, на остальные же просто не стоит обращать внимания. День хорошо подходит для полезных дел. Понимая, какой цели хотите достичь, вы не тратите время на пустяки. Целеустремленность и настойчивость щедро вознаграждаются. Вы сможете получить то, о чем давно мечтали. Вторая половина дня – благоприятное время для реализации творческих планов, в том числе самых смелых.
Скорпион
Вас чаще обычного критикуют и реже хвалят. Это, пожалуй, единственный минус дня. В остальном он складывается неплохо. У вас будет шанс добиться успеха в делах, завершить то, что было начато давным-давно. Не исключены какие-то удачные совпадения, а также встречи, о которых прежде можно было только мечтать. Для многих Скорпионов этот день будет связан с важными открытиями. Вероятны интересные предложения о сотрудничестве, в том числе такие, которые захочется принять без долгих раздумий. Прислушивайтесь к интуиции: она не подводит.
Стрелец
Вы сохраняете спокойствие и самообладание, как бы ни развивались события. Именно это помогает добиться успеха, отлично справиться с непростыми делами. Многим Стрельцам удастся найти ответы на вопросы, которые в последнее время ставили в тупик и самих представителей знака, и их близких. Вероятны денежные поступления, неожиданные подарки, знаки внимания, которым вы будете рады. День благоприятен с точки зрения романтических отношений. Часто вы с полуслова понимаете человека, который вам дорог. Не возникает поводов для разногласий и взаимных претензий.
Козерог
Вы энергичны и настроены решительно. Часто этого оказывается достаточно, чтобы достичь поставленных целей. Порой проще действовать самостоятельно, чем сотрудничать с кем-то или ждать поддержки. Не стоит тратить слишком много времени на разговоры и споры; вы успеете гораздо больше, если сосредоточитесь на делах. Вторая половина дня подходит для покупок. Спонтанные приобретения будут удачными. Вы безошибочно выбираете хорошие вещи и не тратите на них слишком много. Некоторые Козероги найдут способ порадовать близких.
Водолей
Старайтесь не говорить лишнего и держаться подальше от тех, чья любовь к слухам и сплетням хорошо известна. Стоит сосредоточиться на привычных делах. С ними вы справляетесь отлично, быстро добиваетесь нужного результата. Сложнее разобраться с новыми задачами. Тут важно не спешить. Вы обязательно во всем разберетесь. Вторая половина дня – время неожиданных визитов, встреч с людьми, от которых вы давным-давно не получали известий. Можно восстановить отношения, прежде бывшие очень важными для вас. Старые друзья наверняка предложат что-то интересное.
Рыбы
Возможны мелкие неприятности, но влияние позитивных тенденций все же преобладает, и это заметно во всех сферах жизни. Можно браться за новые дела. Вам часто улыбается удача, удается быстро достичь нужного результата. Не исключены предложения о сотрудничестве, благодаря которому ваши доходы возрастут. Друзья и просто хорошие знакомые с удовольствием проводят с вами время, часто предлагают что-то интересное. Вы на лету подхватываете хорошие идеи, многим помогаете в реализации каких-то смелых планов. Это подходящий день для любых творческих занятий, а также для учебы.