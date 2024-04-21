ГОРОСКОП НА 21 АПРЕЛЯ ⟩ Ракам будет тяжело противостоять соблазнам, а на Скорпионов обрушится критика

Весы

Отношения с окружающими могут складываться более напряженно, чем обычно. Вас часто критикуют, и настроение от этого отнюдь не улучшается. В некоторых замечаниях есть здравое зерно, на остальные же просто не стоит обращать внимания. День хорошо подходит для полезных дел. Понимая, какой цели хотите достичь, вы не тратите время на пустяки. Целеустремленность и настойчивость щедро вознаграждаются. Вы сможете получить то, о чем давно мечтали. Вторая половина дня – благоприятное время для реализации творческих планов, в том числе самых смелых.

Скорпион

Вас чаще обычного критикуют и реже хвалят. Это, пожалуй, единственный минус дня. В остальном он складывается неплохо. У вас будет шанс добиться успеха в делах, завершить то, что было начато давным-давно. Не исключены какие-то удачные совпадения, а также встречи, о которых прежде можно было только мечтать. Для многих Скорпионов этот день будет связан с важными открытиями. Вероятны интересные предложения о сотрудничестве, в том числе такие, которые захочется принять без долгих раздумий. Прислушивайтесь к интуиции: она не подводит.

Стрелец