ФОТО И ВИДЕО ⟩ В сердце Таллинна вручили короны титулованным принцессам фестиваля Balt Prix: «Я не ожидала, что смогу выиграть!»

Международный фестиваль Balt Prix объединяет различные конкурсы талантов. В нем принимают участие как танцоры, вокалисты, дизайнеры, модельные агенства, так и желающие блеснуть своей красотой на конкурсе принцесс. Самое интересное, что каждый год на фестивале появляется новая номинация.

«Один год у нас была номинация "Конференция", другой - "Искусство", а в этом году нас попросили добавить номинацию "Фильм - ". В этом конкурсе приняли участие Таллиннская гуманитарная гимназия, Еврогимназия и еще гимназии из Ида-Вирумаа и школа по интересам Тондираба, которые сняли фильмы на тему интеграции через культуру. В номинации также принимала участие театральная студия Telekids, продемонстрировав свои фильмы про экологию», - рассказывает организатор Balt Prix Диана Верман.

Несмотря на то, что фестивалю в этом году исполнилось только десять лет, он проходит уже в 17 раз. «Фестиваль Balt Prix был организован десять лет назад и всегда проходил два раза в год: весной и осенью. Конечно, во время пандемии коронавируса фестиваль приостановился, и в прошлом году состоялось только одно мероприятие. Но уже в этом юбилейном году у нас будет два фестиваля: осенью состоится 18 мероприятие», - объясняет руководитель фестиваля.

Номинация «Принцесса Балтии» появилась на фестивале примерно шесть лет назад. И в этом году этот титул достался 16-летней Анастасии из Латвии. «У нас было дефиле в трех нарядах: народном, цветочном и вечернем. Было очень интересно!» - рассказала она. «Принцесса Балтии» призналась, что никогда прежде не участвовала в подобных мероприятиях и совсем не ожидала, что ей удастся вернуться домой титулованной принцессой.

Одним из членов жюри в вокальном конкурсе была эстонская оперная певица Мария Веретенина. Она сказала, что при оценивании выступления участников жюри опирались на два критерия: вокал и артистичность. «Конкурсанты, конечно, готовились очень хорошо, но с голосом надо еще работать. Всегда можно найти лучше, поэтому надо больше петь. Пойте с душой, пойте с радостью!» - дала совет оперная певица.

На торжественной церемонии вручения корон титулованным принцессам выступил депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев. Он подчеркнул важность проведения конкурсов талантов и признался, принимал ли сам участие в подобных мероприятиях.

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