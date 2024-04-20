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Пять признаков того, что ваши отношения в опасности

rus.postimees.ee
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Грусть. Иллюстративное фото.
Грусть. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В начале отношений никто не может представить, что однажды человек, который обещал подарить луну и звезды, захочет прекратить отношения, ведь они начинались как сказка. Как и когда понять, что стоит задуматься, есть ли смысл оставаться вместе?

В каждых отношениях бывают трудные моменты, которые заставляют вас усомниться в том, что у вас есть будущее. Пять приведенных ниже признаков показывают, что ваш партнер не заинтересован в отношениях и не считает их приоритетными. И если одна из сторон больше не хочет быть вместе, а чувства остыли, стоит ли продолжать отношения?

1. Вторая половина редко бывает дома. Если супруг постоянно гуляет с друзьями, много работает, ездит по делам или занимается хобби изо дня в день, вы можете чувствовать себя одинокими. Время, проведенное вместе, - одна из основ крепких отношений, и если оно сокращается и становится несуществующим, это может свидетельствовать об отсутствии интереса к семейной жизни со стороны партнера.

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