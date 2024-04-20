Пять признаков того, что ваши отношения в опасности

В каждых отношениях бывают трудные моменты, которые заставляют вас усомниться в том, что у вас есть будущее. Пять приведенных ниже признаков показывают, что ваш партнер не заинтересован в отношениях и не считает их приоритетными. И если одна из сторон больше не хочет быть вместе, а чувства остыли, стоит ли продолжать отношения?