В начале отношений никто не может представить, что однажды человек, который обещал подарить луну и звезды, захочет прекратить отношения, ведь они начинались как сказка. Как и когда понять, что стоит задуматься, есть ли смысл оставаться вместе?
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Пять признаков того, что ваши отношения в опасности
В каждых отношениях бывают трудные моменты, которые заставляют вас усомниться в том, что у вас есть будущее. Пять приведенных ниже признаков показывают, что ваш партнер не заинтересован в отношениях и не считает их приоритетными. И если одна из сторон больше не хочет быть вместе, а чувства остыли, стоит ли продолжать отношения?