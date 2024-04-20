Меган Маркл снимает новое кулинарное шоу Netflix, чтобы поделиться «радостями кулинарии, садоводства, развлечений и дружбы». Фанаты ожидали, что она будет снимать шоу на собственной кухне в своем роскошном имении за 14 миллионов долларов в Монтесито, шикарном пригороде Санта-Барбары в Калифорнии. Но Меган воспользуется кухней своих соседей-миллионеров, пишет Фокус, ссылаясь на Daily Mail.
ФОТО ⟩ Боится папарацци: Меган Маркл снимает свое кулинарное шоу у соседей-миллионеров
На эксклюзивных фотографиях видно, как съемочные группы и палатки стоят вдоль подъездной дороги к объекту стоимостью пять миллионов долларов в момент начала съемок. И это не дом Меган и принца Гарри. Это особняк ее соседей - филантропов-миллионеров Тома и Шерри Чиполлы.
Съемки шоу Меган начались всего через несколько дней после того, как она тщательно пронумеровала пятидесят баночек домашнего клубничного джема и разослала их своим влиятельным друзьям.
Том и Шерри Чиполла предоставили Меган свой дом для проведения ее кулинарного шоу. Пара является неотъемлемой частью общественной жизни Монтесито и щедрыми спонсорами нескольких благотворительных организаций.
Inside Meghan's Markle's 'kitchen' set for Netflix cooking showhttps://t.co/HYAxB95sno#WhiskedAwayhttps://t.co/3m1g3HHT4i can reveal Meghan is not using her own Montecito mansion, but instead using the kitchen of philanthropists Tom and Sherrie Cipolla. pic.twitter.com/GrxoSEKmbu— Whisked Away (@GetWhiskedAway) April 19, 2024
75-летний Том и 69-летняя Шерри, родители двоих взрослых детей, владеют портфелем недвижимости стоимостью более 20 миллионов долларов, включающим два десятка зданий в округе Лос-Анджелес и Санта-Барбаре. Супруги также руководят практикой физиотерапии, объем продаж которой в прошлом году превысил 1,3 миллиона долларов.
С журналистами пара беседовать отказалась. Но они часто проводили сбор средств у себя дома, так СМИ известно, что шоу Меган будет отснято на красивой кухне с французскими дверями, выходящими во внутренний дворик, с видом на лужайку и в горы, с мраморными столешницами и огромной плитой от дорогой марки Thermador.
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Меган объявила о своем новом бизнесе - American Riviera Orchard, выпустив клип, в котором она готовит и позирует в вечернем платье. Готовясь к съемкам, она отправилась в цветочный магазин в десяти минутах езды от Монтесито в прибрежном калифорнийском городке Карпинтерия.
Очевидно, в стремлении превзойти бренды Марты Стюарт и Гвинет Пэлтроу, Меган будет продавать все: от садовых мастерков до кухонных полотенец, ароматических свечей, косметики, средств по уходу за кожей и шампуней для домашних животных.
В последние дни Гарри и Меган предприняли еще один перезапуск, на этот раз тесно связанный с их предстоящими проектами Netflix.
Гарри собирается принести поло в массы, в то время как его жена, похоже, собирается изображать идеальную домохозяйку в роскошном доме.
Все шоу являются частью заявки пары на выполнение сделки с Netflix на сто миллионов долларов, которую они подписали еще в 2020 году.