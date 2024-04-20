ФОТО ⟩ Боится папарацци: Меган Маркл снимает свое кулинарное шоу у соседей-миллионеров

На эксклюзивных фотографиях видно, как съемочные группы и палатки стоят вдоль подъездной дороги к объекту стоимостью пять миллионов долларов в момент начала съемок. И это не дом Меган и принца Гарри. Это особняк ее соседей - филантропов-миллионеров Тома и Шерри Чиполлы.

Съемки шоу Меган начались всего через несколько дней после того, как она тщательно пронумеровала пятидесят баночек домашнего клубничного джема и разослала их своим влиятельным друзьям.

Том и Шерри Чиполла предоставили Меган свой дом для проведения ее кулинарного шоу. Пара является неотъемлемой частью общественной жизни Монтесито и щедрыми спонсорами нескольких благотворительных организаций.

Inside Meghan's Markle's 'kitchen' set for Netflix cooking showhttps://t.co/HYAxB95sno#WhiskedAwayhttps://t.co/3m1g3HHT4i can reveal Meghan is not using her own Montecito mansion, but instead using the kitchen of philanthropists Tom and Sherrie Cipolla. pic.twitter.com/GrxoSEKmbu — Whisked Away (@GetWhiskedAway) April 19, 2024

75-летний Том и 69-летняя Шерри, родители двоих взрослых детей, владеют портфелем недвижимости стоимостью более 20 миллионов долларов, включающим два десятка зданий в округе Лос-Анджелес и Санта-Барбаре. Супруги также руководят практикой физиотерапии, объем продаж которой в прошлом году превысил 1,3 миллиона долларов.