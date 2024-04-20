В начале года столичный ресторан Tai Boh закрылся. Поклонникам не пришлось долго горевать, поскольку в эту пятницу, 19 апреля, ресторан вновь открыл свои двери, но уже в новом месте. Правда, на открытие пришло мало людей, пишет Elu24.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Старом городе вновь открыл свои двери популярный ресторан
«Одни из самых легендарных заведений в Эстонии по части коктейлей и еды, Manna La Roosa и Tai Boh, нашли себе новые дома!» - объявил в социальных сетях в конце прошлого года бизнесмен Стен-Эрик Янтсон, добавив, что оба ресторана в старых помещиях будут открыты до 14 января.