ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Старом городе вновь открыл свои двери популярный ресторан

«Одни из самых легендарных заведений в Эстонии по части коктейлей и еды, Manna La Roosa и Tai Boh, нашли себе новые дома!» - объявил в социальных сетях в конце прошлого года бизнесмен Стен-Эрик Янтсон, добавив, что оба ресторана в старых помещиях будут открыты до 14 января.