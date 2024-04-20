СМОТРИТЕ ⟩ Пэрис Хилтон впервые показала свою дочь, которую скрывала пять месяцев

В конце ноября прошлого года знаменитость неожиданно сообщила о пополнении в семье. На свет появилась дочь Пэрис, Лондон Мэрилин Хилтон-Реум, которую родила суррогатная мать. Впрочем, показывать новорожденную сразу светская львица не захотела. Однако через пять месяцев после новости Хилтон в своем Instagram опубликовала серию фото с ней, мужем Картером Реумом и годовалым сыном Фениксом. По словам звезды, теперь ее мечта воспитывать дочь сбылась.

«Представляю вам Лондон Мэрилин Хилтон-Реум. Я мечтала иметь дочь по имени Лондон, сколько себя помню. Я очень благодарна, что она теперь со мной. Я искренне ценю каждый миг, проведенный с ней. Мои ангелочки показали мне настоящую любовь, о которой я даже не догадывалась», - восхитила подписью звездная мама.

В комментариях поклонники Пэрис отметили, что ее дочь - копия старшего брата и выглядит непревзойденно: «Два ангелочка!»; «Лондон так же идеальна, как ее брат»; «Я плачу, как же сильно вас люблю».