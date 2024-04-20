Экс-участник группы «Время и Стекло» попал в больницу: артист признался, что в этом виновата Надя Дорофеева

На своей странице в Instagram Позитив показал фотографию, на которой видно его руку и капельницу. Певец в шутку написал, что оказался в больнице из-за певицы Нади Дорофеевой, которая 18 апреля презентовала новую песню «А я все плакала»:

«Попал в больницу после того, как услышал песню Нади Дорофеевой с другим. Но песня понравилась!»

Однако истинных причин пребывания в больнице и проблем со здоровьем Позитив не раскрыл.

Позже исполнитель опубликовал снимок со студии звукозаписи. На фото он держит именную розу от Дорофеевой. Ее певица прислала Позитиву после премьеры совместного трека с блогером Мишей Лебигой. В подписи к фотографии артист отметил, что сейчас он чувствует себя хорошо.

«Со мной все хорошо! Музыка, витамины и цветы от Нади Дорофеевой исцеляют», - поделился певец.

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