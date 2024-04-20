Не просто теща: в каких отношениях принц Уильям и мама Кейт Миддлтон

Как сообщается, принц Уэльский очень полагался на маму жены, поскольку Кейт Миддлтон и его отец король Карл ІІІ борются с раком.

Принц Уильям и Кэрол Миддлтон были замечены в пабе в Норфолке, Англия, 11 апреля 2024 года, и она также провела Пасху с Уэльскими.

По словам королевского эксперта Кристофера Андерсена, мама Кэтрин Миддлтон была «опорой поддержки» для принцессы Уэльской, и она «существенно активизировалась», пока ее дочь лечится от онкологии.

Кэрол Миддлтон. Фото: ALASTAIR GRANT/AP

22 марта 2024 года Кейт Миддлтон призналась, что в начале этого года у нее диагностировали рак после плановой операции на брюшной полости. Теперь она проходит химиотерапию, находясь на ранних стадиях лечения.

Эксперт рассказывает, что мама принцессы Уэльской заботится о внуках - 10-летнем принце Джордже, 8-летней принцессе Шарлотте и 5-летнем принце Луи - чтобы помочь им «воссоздать подобие нормальной жизни», пока их мама выздоравливает.

Кэрол также оказывала принцу Уильяму большую поддержку, поскольку она «была ближе матери», ведь принцесса Диана погибла в автокатастрофе в августе 1997 года в возрасте 36 лет, когда принц Гарри и принц Уильям были подростками.