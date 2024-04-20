Названо имя актера, с которым Дженнифер Лопес разыграла роман ради успеха совместного фильма

Это случилось в далеком 2015 году, когда Лопес снималась в «Подростке» вместе со звездой фильма «Шаг вперед» Райаном Гузманом. По сюжету героиня Джей Ло, одинокая разведенная женщина, начинает крутить роман с 19-летним студентом, которого сыграл Гузман, но отношения заходят слишком далеко. И, кажется, не только на экране.

Райан Гузман. Фото: Frederick M. Brown/AFP

Чтобы успех наверняка состоялся, Дженнифер просила Райана притвориться одиноким (на тот момент он состоял в отношениях) и разыграть с ней небольшую интрижку - об этом рассказала тогдашняя возлюбленная актера Мелани Иглесиас в подкасте No Chaser.

Надо заметить, трюк удался. Фанаты всерьез думали, что между знаменитостями появились чувства во время совместной работы, а папарацци не раз замечали пару, мило держащуюся за руки, на людях. К сожалению, Мелани это понравилось меньше всего.

«О боже мой, она заставила моего бывшего притвориться, что он одинок, чтобы продвигать фильм. Они вместе были на вечеринках, держались за руки, и все такое. Это был просто отстой», - высказалась девушка.

Она также добавила, что Дженнифер отлично знала о возлюбленной Райана, но впоследствии на интервью упорно делала вид, будто не помнит этого. Это очень ранило Игласиас, но уже куда меньше, чем тот факт, что ее парень вообще решился на этот шаг.

«Это грустно, потому что ты тот, кого я люблю... Так не должно быть. Меня это устраивало, пока все не зашло слишком далеко…» - вспомнила девушка.