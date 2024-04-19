В пятницу, 19 апреля, на концерте в Томске (Россия) был задержан латвийский рэпер Платина (настоящее имя - Роберт Плаудис). Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Telegram-каналы «Сирена», Baza и «Осторожно, новости».
СМИ: латвийский рэпер задержан на концерте в России. Со сцены его увел спецназ
Сообщается, что во время выступления в клубе Face на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском. Они увели его за кулисы, пишет RUS TVNET.
По данным Telegram-каналов во время задержания зрители кричали строчку из трека рэпера - «Дай менту на лапу».
Пока нет данных, в чет обвиняют Платину. В 2021 году на него жаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая просила полицию проверить тексты Платины на предмет пропаганды наркотиков.
Мизулина уже отреагировала на задержание латвийского музыканта и заявила, что не имеет к этому отношения.
«Мы никаких обращений по нему в последние годы не направляли», - сказано в сообщении Мизулиной.
Задержание пришлось на день рождения рэпера. 19 апреля ему исполнилось 28 лет.
Платина - хип-хоп исполнитель из Риги. 12 апреля он отправился в тур по России.