Режиссер «20 дней в Мариуполе» Мстислав Чернов привез «Оскар» в Украину

Как пишет Суспільне, 19 апреля в Киеве состоялась встреча с командой фильма. Она прошла в помещение Центрального железнодорожного вокзала. Во время своего выступления Мстислав Чернов заявил, что с удовольствием обменял бы золотую статуэтку на победу Украины в войне. Однако он подчеркнул, что «Оскар» подарил надежду украинцам: «Когда люди нуждаются в надежде, такие моменты как "Оскар" дают сил. Они дают сил нам, военным, врачам, не сдаваться».

По словам создателей картины, они пытались сделать фильм таким, что передаст все эмоции людей и события, происходившие в Мариуполе. Они сказали: «Мы пытались доказать, что это реальность».

«Люди просили "снимите нас". Они не надеялись что что-то изменится, что войска НАТО придут и прорвут эту блокаду. Для людей важно знать, что их слышат. Даже когда истории были рассказаны, хочу сделать так, чтобы о Мариуполе не забыли. Не только потому, что Мариуполь - начало полномасштабной войны, но и потому, что Мариуполь стал символом всех городов, которые были разрушены и оккупированы после», - подчеркнул Чернов.