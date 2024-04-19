ФОТО ⟩ Вот вам и апрель: в восточной Эстонии выпал снег

«В восточной части страны уже некоторое время идет снег», - пишет синоптик Кайро Кийтсак в Facebook. «Местами метель, а дороги скользкие. Зона осадков расширяется в сторону северной Эстонии», - говорит он.

На странице в Facebook Кийтсак также показывает слой снега, выпавший в пятницу в Нарва-Йыэсуу и в окрестностях Нарвы.

Сегодня днем в восточной и юго-восточной Эстонии прошел снег и мокрый снег, который к вечеру переместился на северо-запад и распространился на северную Эстонию. Снегопад будет продолжаться всю ночь, а в субботу в восточной и северной Эстонии ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

Департамент транспорта советует избегать поездок на летней резине сегодня вечером, ночью и завтра рано утром.