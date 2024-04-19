В последние дни на дорогах Таллинна было неспокойно, но сегодня в группе EZ-дуны! появилось фото необычного транспортного средства.
ФОТО ⟩ «Адский котел»: необычное зрелище на дороге удивило жителей Таллинна
В пятницу, 19 апреля, в группе EZ-дуны! появилось забавное фото, сделанное на перекрестке Петербури-теэ и улицы Паэ. На снимке изображено необычное транспортное средство - прицеп в виде кастрюли с эстонскими номерами.
Смотрите фото ЗДЕСЬ!
В комментариях участники группы шутят:
«Как тебе такое, Илон Маск?!»
«Горшочек - вари!»
«Адский котел».
А как вы относитесь к таким транспортным средствам на улицах столицы?