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ФОТО ⟩ «Адский котел»: необычное зрелище на дороге удивило жителей Таллинна

Limon.ee
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Удивление. Фото иллюстративное.
Удивление. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В последние дни на дорогах Таллинна было неспокойно, но сегодня в группе EZ-дуны! появилось фото необычного транспортного средства.

В пятницу, 19 апреля, в группе EZ-дуны! появилось забавное фото, сделанное на перекрестке Петербури-теэ и улицы Паэ. На снимке изображено необычное транспортное средство - прицеп в виде кастрюли с эстонскими номерами.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

В комментариях участники группы шутят:

«Как тебе такое, Илон Маск?!»

«Горшочек - вари!»

«Адский котел».

А как вы относитесь к таким транспортным средствам на улицах столицы?

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