ВИДЕО ⟩ Еще одна эстонская создательница контента показала пример опасного вождения

«Даже руль нормально не держит?!», - удивлялись фанаты, когда создательница контента Кендра-Катрина Кённель, у которой десятки тысяч подписчиков, демонстрировала в машине свои новые кроссовки. Впрочем, сама артистка утверждает, что показывала кроссовки, пока машина стояла на месте. «В будущем я постараюсь быть еще более внимательной и дам понять своим подписчикам, что рядом со мной всегда находится ассистент с камерой», - говорит Кендра-Катрина.