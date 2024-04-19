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ВИДЕО ⟩ Еще одна эстонская создательница контента показала пример опасного вождения

Limon.ee
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Фото: Kuvatõmmis videost

«Даже руль нормально не держит?!», - удивлялись фанаты, когда создательница контента Кендра-Катрина Кённель, у которой десятки тысяч подписчиков, демонстрировала в машине свои новые кроссовки. Впрочем, сама артистка утверждает, что показывала кроссовки, пока машина стояла на месте. «В будущем я постараюсь быть еще более внимательной и дам понять своим подписчикам, что рядом со мной всегда находится ассистент с камерой», - говорит Кендра-Катрина.

Кендра-Катрина Кённель, у которой почти 40 000 подписчиков в TikTok, опубликовала на платформе видео, в котором она с гордостью демонстрирует свою новую обувь, поворачивая руль на перекрестке.

«Я купила себе пару кроссовок No Name за 100 евро», - сказала Кендра, стоя на светофоре. Внезапно загорелся зеленый, но создательницу контента это не смутило. «Не знаю, стоит ли оно того, но...», - сказала она, поворачивая руль одной рукой, а в другой держа кроссовку.

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