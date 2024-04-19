Таллиннская неделя моды, самое важное событие в эстонской моде, эффектно стартовала 18 апреля, принеся гламур и феерию на подиум, построенный на поверхности воды в бассейне аквапарка Kalev Spa.

Весенняя Неделя моды началась с показа Embassy of Fashion. Рийна Пыльдроос показала жизнерадостные цвета и мягкие формы своей новой коллекции. Коллекция HOLA посвящена солнцу, тропикам, коктейлям из манго и игре на мандолине. Платья украшены большими красочными цветами и оформлены пышными воланами. Необычные платья с бахромой ручной работы созданы для танцев теплой летней ночью. Сексуальность тропической жары охладили комбинезоны, на этот раз более мягкие по покрою. Одежда создана для всех женщин, чтобы наслаждаться летом, компанией друзей, достижениями, торжествами и особыми моментами в повседневной жизни.