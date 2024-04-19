«Его для нее не существует». Дочь Тома Круза Сури не планирует общаться с отцом после совершеннолетия

«Сури не будет иметь никаких контактов со своим отцом, несмотря на то что ей исполняется 18 лет. Даже если бы он ей позвонил, она бы не ответила», - утверждает источник.

«Том не существует для Кэти и Сури, и его дочь не хочет ни в чем полагаться на него. Она считает, что у неё есть только один родитель, и это ее мать».

Сейчас девушка раздумывает над своим будущим, но звездой, несмотря на огромное внимание к ней, становиться не хочет. «В настоящее время она рассматривает разные варианты своего будущего. Но она планирует сохранять приватность». По сообщениям инсайдеров, Сури планирует поступить в колледж и изучать моду, к которой всегда испытывала интерес.

Том Круз и Кэти Холмс поженились в 2005 году, но спустя пять с половиной лет развелись. Как признавался актер, он был этим «глубоко опечален». Кэти получила единоличную опеку над дочерью, которой на тот момент было шесть лет. Как утверждалось позже, она не хотела, чтобы Сури имела отношение к сайентологии, адептом которой долгое время являлся Круз. Актеру было предоставлено право частых посещений, однако его уже давно не видели вместе с дочерью. Несколько лет назад один из таблоидов заявил, что Круз «бросил дочь», в ответ актер подал на издание иск о клевете.