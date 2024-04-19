«Он набросился на меня с кулаками. Я сказал: "Давай, ударь один раз, и ты окажешься в тюрьме". Тогда он отступил», - рассказывает житель таллиннского социального дома, описывая случай с агрессивным соседом. Власти района Кристийне утверждают, что знают о беспокойном жителе. «Городская администрация и отдел социального обеспечения районной администрации активно работают над решением проблемы».
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Пожилые жители таллиннского социального дома попали в беду из-за проблемного соседа
У пожилых жителей социального дома в таллиннском районе Кристийне возникла проблема с беспокойным жильцом. «В одну из квартир в нашем доме поселили мужчину около 45 лет. Всем остальным жильцам от 80 до 90 лет», - рассказывает мужчина, живущий в многоквартирном доме по адресу Энергия, 13.