Пожилые жители таллиннского социального дома попали в беду из-за проблемного соседа

У пожилых жителей социального дома в таллиннском районе Кристийне возникла проблема с беспокойным жильцом. «В одну из квартир в нашем доме поселили мужчину около 45 лет. Всем остальным жильцам от 80 до 90 лет», - рассказывает мужчина, живущий в многоквартирном доме по адресу Энергия, 13.

«У него какие-то приступы гнева, он угрожает и стучит в дверь», - говорит сосед о проблемном жильце со своего этажа. «Он набросился на меня с кулаками. Я сказал: «Давай, ударь один раз, и ты окажешься в тюрьме». Тогда он отступил», - вспоминает жилец дома. «Все очень встревожены по этому поводу!»