Пт, 19.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Пожилые жители таллиннского социального дома попали в беду из-за проблемного соседа

Кетлин Крузе
Copy
Фото: Sander Ilvest

«Он набросился на меня с кулаками. Я сказал: "Давай, ударь один раз, и ты  окажешься в тюрьме". Тогда он отступил», - рассказывает житель таллиннского социального дома, описывая случай с агрессивным соседом. Власти района Кристийне утверждают, что знают о беспокойном жителе. «Городская администрация и отдел социального обеспечения районной администрации активно работают над решением проблемы».

У пожилых жителей социального дома в таллиннском районе Кристийне возникла проблема с беспокойным жильцом. «В одну из квартир в нашем доме поселили мужчину около 45 лет. Всем остальным жильцам от 80 до 90 лет», - рассказывает мужчина, живущий в многоквартирном доме по адресу Энергия, 13. 

«У него какие-то приступы гнева, он угрожает и стучит в дверь», - говорит сосед о проблемном жильце со своего этажа. «Он набросился на меня с кулаками. Я сказал: «Давай, ударь один раз, и ты окажешься в тюрьме». Тогда он отступил», - вспоминает жилец дома. «Все очень встревожены по этому поводу!»

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх