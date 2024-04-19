ФОТО ⟩ Дочь Питта и Джоли требует от родителей необычный подарок на свое 18-летие

Просьба дочери Джоли и Питта на 18-летие

По словам инсайдера издания, Шайло не в восторге, что уже длительное время имена ее родителей появляются в таблоидах. В последнее время бывшая звездная пара через адвокатов обменялась обвинениями. Шайло устала от постоянных разборок, свидетелем которой является и она, и ее братья с сестрами.

«Шайло надоели их ссоры, и она требует, чтобы они нашли способ ладить или по крайней мере были вежливы друг с другом. Она умоляет их сделать это ради нее», - сообщил инсайдер.

По его информации, раньше Шайло молчала об этом. Но теперь она в отличие от своих сестер и братьев занимает определенную позицию.

«Она говорит Анджелине и Брэду, что им нужно разобраться в своих отношениях и наконец повзрослеть», - подытожил источник.

О детях Джоли и Питта

Отметим, что недавно Брэд Питт заявил - он больше не настаивает на совместной опеке над детьми. Звездная пара воспитывает Меддокса (22 года), Пакса (20), Захару (19), Шайло (17) и пятнадцатилетних Нокса и Вивьен. В СМИ появилась информация, что Шайло решила жить вместе с отцом. Впрочем, дала ли на это добро Джоли, пока неизвестно.

50-летний Питт сейчас живет вместе с дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон, которая младше его на 26 лет.