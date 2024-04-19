ВИДЕО ⟩ «Это произошло в самый неподходящий момент»: в Kalev Spa прорвало трубу на Таллиннской неделе моды

В четверг после полудня в Kalev Spa произошла авария на водопроводной трубе, о которой в социальных сетях поделилась дизайнер домашнего бренда Mammu Couture Мария Таммеорг, разместив видеоклип. «Это никак не связано с Неделей моды в Таллинне. Водопровод просто лопнул, и мы сразу же приступили к устранению проблемы», - подтверждает руководитель спа и компании Пирет Бетлем.