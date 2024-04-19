Пт, 19.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ «Это произошло в самый неподходящий момент»: в Kalev Spa прорвало трубу на Таллиннской неделе моды

Limon.ee
Copy
Фото: Raul Mee

В четверг после полудня в Kalev Spa произошла авария на водопроводной трубе, о которой в социальных сетях поделилась дизайнер домашнего бренда Mammu Couture Мария Таммеорг, разместив видеоклип. «Это никак не связано с Неделей моды в Таллинне. Водопровод просто лопнул, и мы сразу же приступили к устранению проблемы», - подтверждает руководитель спа и компании Пирет Бетлем.

На этой неделе в Kalev Spa стартовала Неделя моды в Таллинне, где модели буквально ходят по воде.

В четверг на подиум вышли также модели Mammu Couture, и с ними была дизайнер бренда Mammu (Мария Таммеорг), которая выложила события всего дня в Instagram.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх