В четверг после полудня в Kalev Spa произошла авария на водопроводной трубе, о которой в социальных сетях поделилась дизайнер домашнего бренда Mammu Couture Мария Таммеорг, разместив видеоклип. «Это никак не связано с Неделей моды в Таллинне. Водопровод просто лопнул, и мы сразу же приступили к устранению проблемы», - подтверждает руководитель спа и компании Пирет Бетлем.
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ВИДЕО ⟩ «Это произошло в самый неподходящий момент»: в Kalev Spa прорвало трубу на Таллиннской неделе моды
На этой неделе в Kalev Spa стартовала Неделя моды в Таллинне, где модели буквально ходят по воде.