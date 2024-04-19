ВИДЕО ⟩ Каменских устроила спор с хейтерами и сравнила их с гадкими котами

Вот и сегодня у артистки, очевидно, было хорошее настроение, и она решила поделиться с фанатами.

Женщина одела зеленые брюки, белый бомбер и белые кроссовки. Образ она дополнила небольшой сумкой с эмблемой Prada и солнечными очками в белой футуристической оправе. Фотографию она опубликовала в социальной сети, подписав ее «Весеннее время»

Многие комментаторы были в восторге, поставили много смайликов с сердцами и написали «Красавица!», «Очень подходит».

В то же время нашлись и те, кто обратил внимание на неряшливую кровать за Настей. «Почему кровать не заправлена?» - поинтересовались они.

После этого настроение у Насти, очевидно, испортилось - какой же красавице понравится, когда ее носиком тычут в ситуацию, намекая, что она «немного» неряха?

Но вступать в спор с хейтерами Анастасия не стала, а опубликовала видео, на котором два не очень симпатичных кота ведут странный диалог: один что-то предлагает, а другой на все отвечает недовольным «нет».

Очевидно, этим Настя хотела намекнуть: что ни делай, а вы все равно пытаетесь найти какие-то недостатки. Соответственно, на нее полились новые порции критики.