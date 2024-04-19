Женщина более 2000 раз позвонила в экстренную службу: что произошло и чем все закончилось

56-летняя Соня Никсон звонила на линию экстренной помощи более 2000 раз за последние три года, причем 1194 из этих звонков были сделаны только в 2023 году, пишет Metro.

Никсон из Харроу вошла в тройку наихудших нарушителей по количеству повторных звонков в прошлом году.

По подсчетам, ее надоедливые звонки стоили столичной полиции около 4 500 фунтов стерлингов в течение пяти месяцев, поскольку ее злоупотребление системой 999 оказывало существенное влияние на скорость реагирования операторов на настоящие чрезвычайные ситуации.

Во время одного звонка она спросила оператора: «Где моя еда?», а другого - попросила номер телефона Департамента труда и пенсионного обеспечения. Во время еще одного звонка она неоднократно восклицала «Где мои вещи?», становясь все злее, когда оператор пытался ее успокоить и получить от нее больше информации.

Она была арестована 10 января за 668 нарушений Закона о коммуникациях и обвинена в 670 правонарушениях.

После ареста она оскорбила офицера на расовой почве, а затем была арестована за нарушение общественного порядка, после чего помочилась в фургон с клеткой и арестована за нанесение уголовного ущерба. В прошлом месяце Никсон была осуждена за 696 звонков в службу спасения 999, а также за четыре нарушения общественного порядка на расовой почве, направленных против работников службы спасения.

Она также получила пятилетнее предписание об уголовном поведении, содержащее условия обращения в службу 999 только в экстренных случаях, а также предупреждение работников о любых новых звонках от Никсон.