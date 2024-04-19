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«Шокирующий эффект»: разница в ценах между Эстонией и Швецией вас удивит (1)

Limon.ee
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Только на прошлой неделе мы писали о том, как низкая цена на таблетки для мытья посуды в финском магазине заставила таллиннца задыхаться. Теперь выяснилось, что наши западные соседи также предлагают более выгодные цены на повседневные товары.

 

«Десять дней в Швеции и немного в Дании на этот раз были не только расслабляющим отдыхом, но и оказали шокирующий и отрезвляющий эффект», - пишет предприниматель Эвелин Лийва в Facebook. «Основываясь на потребительских привычках двух семей, мы отследили разницу в ценах между Эстонией и Швецией на один и тот же или похожий продукт».

В своем посте в Facebook Лийва также привела несколько примеров, которые говорят сами за себя:

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