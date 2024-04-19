«Десять дней в Швеции и немного в Дании на этот раз были не только расслабляющим отдыхом, но и оказали шокирующий и отрезвляющий эффект», - пишет предприниматель Эвелин Лийва в Facebook. «Основываясь на потребительских привычках двух семей, мы отследили разницу в ценах между Эстонией и Швецией на один и тот же или похожий продукт».