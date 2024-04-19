ФОТО ⟩ На эстонском пляже прохожий заметил мертвого тюленя

Женщина пояснила редакции, что внимание направлено не на обвинение в чьей-то недоделанной работе, а на то, чтобы кто-то убрал тело, прежде чем оно начнет разлагаться. «Такое тело гораздо труднее убирать. Пляж у нас очень чистый и опрятный», - добавила Марет.