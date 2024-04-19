«Сегодня на пляже Валгеранна лежало тело тюленя и ждало, пока приедет мусоровоз», - поделилась в социальных сетях Марет, гулявшая по пляжу Валгеранна в Пярну. Она выложила шокирующее фото мертвого тюленя, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ На эстонском пляже прохожий заметил мертвого тюленя
Женщина пояснила редакции, что внимание направлено не на обвинение в чьей-то недоделанной работе, а на то, чтобы кто-то убрал тело, прежде чем оно начнет разлагаться. «Такое тело гораздо труднее убирать. Пляж у нас очень чистый и опрятный», - добавила Марет.