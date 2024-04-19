«Это одна из самых сильных медитаций»: вылечившийся от серьезной болезни эстонский актер нашел новое увлечение

«Я пролежал в больнице одиннадцать дней. Восстановившись после болезни у меня появилось желание заняться велоспортом. Я чувствовал, что мое тело хочет этого. Я начал кататься, хотя врачи говорили мне не ездить так много, и теперь это желание настолько велико, что я не могу и дня прожить без велосипеда, но я еще новичок в этом деле», - говорит актер Сандер Ребане.