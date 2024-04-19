«Это одна из самых сильных медитаций»: вылечившийся от серьезной болезни эстонский актер нашел новое увлечение

В четверг Сандер Ребане, актер театра «Эндла», рассказал в программе Ringvaade, как после многих дней, проведенных в постели ему захотелось покататься на велосипеде. Теперь он ни дня не может прожить без велосипеда и даже дважды ездил кататься в Испанию.
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Сандер Ребане рассказал, что желание заняться велоспортом возникло у него после выздоровления от болезни Лайма и клещевого энцефалита.