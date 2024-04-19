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«Это одна из самых сильных медитаций»: вылечившийся от серьезной болезни эстонский актер нашел новое увлечение

Хевели Туйск
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В четверг Сандер Ребане, актер театра «Эндла», рассказал в программе Ringvaade, как после многих дней, проведенных в постели ему захотелось покататься на велосипеде. Теперь он ни дня не может прожить без велосипеда и даже дважды ездил кататься в Испанию.

Сандер Ребане рассказал, что желание заняться велоспортом возникло у него после выздоровления от болезни Лайма и клещевого энцефалита.

«Я пролежал в больнице одиннадцать дней. Восстановившись после болезни у меня появилось желание заняться велоспортом. Я чувствовал, что мое тело хочет этого. Я начал кататься, хотя врачи говорили мне не ездить так много, и теперь это желание настолько велико, что я не могу и дня прожить без велосипеда, но я еще новичок в этом деле», - говорит актер Сандер Ребане.

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