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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как Таллиннская неделя моды стартовала с приходом ярких гостей на показ

Кристина Херодес Эрленд Штауб Трийн Пальмипуу
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В этом году перед Таллиннской неделей моды ажиотажа было больше, чем когда-либо, ведь здесь еще никогда не видели, чтобы дизайнеры показывали свои творения прямо на воде. Смотрите в галерее, кто был на показе и чей образ вам понравился больше всего!

Таллиннская неделя моды, проходящая в Kalev Spa, является долгожданным событием в мире моды, куда собираются настоящие ценители моды и демонстрируют свои лучшие наряды, специально подобранные и сшитые для этого события.

Эстонцев можно упрекнуть в любви к черным и серым оттенкам, публика недели моды всегда опровергает этот городской миф. И что может быть лучшим поводом для празднования, чем сиять великолепием и красотой павлина! Посмотрите, кто был на месте и какие новые свежие тренды были представлены.

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