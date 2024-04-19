В этом году перед Таллиннской неделей моды ажиотажа было больше, чем когда-либо, ведь здесь еще никогда не видели, чтобы дизайнеры показывали свои творения прямо на воде. Смотрите в галерее, кто был на показе и чей образ вам понравился больше всего!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как Таллиннская неделя моды стартовала с приходом ярких гостей на показ
Таллиннская неделя моды, проходящая в Kalev Spa, является долгожданным событием в мире моды, куда собираются настоящие ценители моды и демонстрируют свои лучшие наряды, специально подобранные и сшитые для этого события.