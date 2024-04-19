ФОТО ⟩ Шеф-повара Гордона Рамзи захейтили за цены в ресторане и размер порций

Гордон Рамзи захейтили за цены

Накануне обладатель более десяти звезд Мишлен продемонстрировал крошечную порцию утки, которую подают в его ресторане Gordon Ramsay в одном из районов Лондона. Впрочем, многих возмутила цена за такое блюдо - 260 фунтов стерлингов (примерно 300 евро). Это почти 10% средней заработной платы в Великобритании, которая составляет 2900 фунтов стерлингов в месяц.

Гордон описал свое блюдо как «потрясающая 14-дневная фермерская утка Слэйддауна от шеф-повара Мэтта Абэ в ресторане Gordon Ramsay». Впрочем, многие пользователи соцсетей сравнивают порцию утки с размером хомяка и смеются над известным шеф-поварем:

«Мне все равно придется прихватить пиццу по дороге домой».

«Даже ребенок был бы голодным».

«А куда мы пойдем потом на ужин?»

«Честно говоря, я рад, что не богат. Потому могу съесть настоящую порцию еды».

В начале этого года Гордон разозлил поклонников своим ужином с жареным блюдом стоимостью 65 фунтов стерлингов (76 евро). Телевизионный шеф-повар получил жесткую реакцию после того, как он показал свое блюдо, состоящее из говядины Веллингтон, моркови, картофеля, одного йоркширского пудинга и куска соуса.

Он представил воскресный ужин в ресторане Savoy Grill в Лондоне, но многие не были поражены его предложением. На критику Гордон, на которого только в Instagram подписаны более 17 млн фолловеров, не отреагировал.