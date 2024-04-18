ФОТО И ВИДЕО ⟩ Дизайнер Анастасия Балак призналась, чем пришлось пожертвовать ради безопасности моделей на Неделе моды в Таллинне

В четверг, 18 апреля, в нашей столице проходит первый день Таллиннской Недели моды. В этот раз в качестве места проведения была выбрана необычная локация - водный центр Kalev Spa. За несколько минут до начала показа нам удалось пообщаться с эстонским портным, модельером и создателем бренда купальников ABFD Анастасией Балак. Она рассказала нам о подготовке к Неделе моды и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.