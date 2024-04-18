Сегодня в Reddit добавили фотографию ястреба, который поймал голубя на улице Пикк в Старом городе Таллинна. «Молодец, мальчик или девочка?! Не выбрал путь наименьшего сопротивления. Не полетел копошиться в мусорке за бумагой из-под кебаба с кетчупом или на кладбище - похрустеть гробовыми свечами. Питается так же, как его бабушка и другие предки», - комментируют под фотографией.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Ястреб устроил охоту в Cтаром городе Таллинна
В четверг перед обедом в Reddit была добавлена фотография, как ястреб в старом городе охотился и схватил голубя. «Как свидетель, к сожалению, должен сообщить, что успех был не окончательным, и голубь смог улететь своей дорогой», - добавил автор фотографии к посту.