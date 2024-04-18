ФОТО ⟩ Ястреб устроил охоту в Cтаром городе Таллинна

Сегодня в Reddit добавили фотографию ястреба, который поймал голубя на улице Пикк в Старом городе Таллинна. «Молодец, мальчик или девочка?! Не выбрал путь наименьшего сопротивления. Не полетел копошиться в мусорке за бумагой из-под кебаба с кетчупом или на кладбище - похрустеть гробовыми свечами. Питается так же, как его бабушка и другие предки», - комментируют под фотографией.