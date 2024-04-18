28-летняя дочь Эминема показала, как отпраздновала свой девичник: пользователи Сети в восторге

И нет, дело не в отвязной вечеринке или слишком откровенных снимках - поклонники просто с восторгом удивляются тому, какой прекрасной девушкой выросла Хейли.

Под свежим постом в Instagram фанаты рэпера оставили сотни комплиментов 28-летней Хейли. Особенно оценили они то, что выглядит девушка очень естественно и не решается на противоречивые способы улучшения внешности в погоне за вниманием.

Кстати, детство Скотт не было особенно публичным, так что несправедливо было бы назвать ее типичным звездным ребенком. Хейли Джейд окончила колледж с довольно высоким средним баллом, чем заставила своего отца гордиться ею. «Нормальная жизнь», считают юзеры, пошла девушке на пользу и позволила сохранить порядочность.

«Приятно видеть такую ​​разностороннюю и стильную девушку, рожденную от такого успешного родителя, как Эминем», «Спасибо ему за то, что он годами скрывал ее от внимания общественности. Она оказалась вполне нормальным, порядочным человеком», «Ух ты, нормальная женщина, похоже, хорошо воспитана, несмотря на окружающие ее богатство и славу», - высказались читатели Daily Mail.