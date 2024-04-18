Уникальная беременность: у матери родилось два сына с разницей всего в 24 дня

Дженна и ее 39-летний партнер Джо решили воспользоваться услугами суррогатной матери после того, как пережили пять выкидышей. Их мечта о семье наконец-то воплотилась в жизнь, когда суррогатная мать из Колумбии, которой также 32 года, забеременела после искусственного оплодотворения.

Хотя малыши не являются близнецами, супруги решили воспитывать их как двойню, потому что они рождены почти одновременно.

«Теперь у нас двойня - это вдвое больше радости, но в пять раз больше работы! Мы с суррогатной матерью разговаривали каждый день - и на 12 неделе я решила признаться, что также беременна. Раньше не делала этого, чтобы избежать стресса или волнений. Впереди много работы, но оно того стоит», - говорит мать, которая является совладелицей финансовой группы в Калифорнии.

Кстати, Дженна также имеет двух дочерей от предыдущих отношений, но в 2022 году они с Джо решили, что хотят иметь собственного ребенка, и начали пытаться забеременеть естественным путем. К сожалению, безуспешно.

По словам американки, она остается близкой подругой с суррогатной матерью даже после рождения сыновей.

«Мы планируем много семейных путешествий с нашей суррогатной матерью. Разговариваем каждый день. Мы очень близки», - добавила она.