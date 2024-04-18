«Видно, что у нее отсутствует всякое уважение, и ее жизненная философия далека от законопослушания», - сказал прокурор Тоомас Томберг о Анне Финсерасен, бежавшей в Россию и уклоняющейся от исполнения судебного решения, пишет Elu24.
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Прокурор осуждает: жительница Эстонии сбежала с детьми в Россию, чтобы избежать исполнения решения суда
Анна и Йостейн Финсерасен вели судебные тяжбы в течение многих лет, и их общее право на опеку над детьми закончилось еще в 2018 году, когда попытки женщины обвинить своего мужа в педофилии обернулись против нее самой, и исключительное право на опеку получил отец, живущий с детьми в Норвегии.