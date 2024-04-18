Прокурор осуждает: жительница Эстонии сбежала с детьми в Россию, чтобы избежать исполнения решения суда

Анна и Йостейн Финсерасен вели судебные тяжбы в течение многих лет, и их общее право на опеку над детьми закончилось еще в 2018 году, когда попытки женщины обвинить своего мужа в педофилии обернулись против нее самой, и исключительное право на опеку получил отец, живущий с детьми в Норвегии.