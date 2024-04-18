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Прокурор осуждает: жительница Эстонии сбежала с детьми в Россию, чтобы избежать исполнения решения суда

Анналийза Кёсс
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Суд над Анной Финсерасен в Харьюском уездном суде.
Суд над Анной Финсерасен в Харьюском уездном суде. Фото: Madis Veltman

«Видно, что у нее отсутствует всякое уважение, и ее жизненная философия далека от законопослушания», - сказал прокурор Тоомас Томберг о Анне Финсерасен, бежавшей в Россию и уклоняющейся от исполнения судебного решения, пишет Elu24.

Анна и Йостейн Финсерасен вели судебные тяжбы в течение многих лет, и их общее право на опеку над детьми закончилось еще в 2018 году, когда попытки женщины обвинить своего мужа в педофилии обернулись против нее самой, и исключительное право на опеку получил отец, живущий с детьми в Норвегии.

Анна, которая не согласилась с решением, обжаловала его в окружном суде, однако окружной суд оставил решение без изменений. Верховный суд также не принял к рассмотрению ее жалобу, в результате чего после вступления решения в силу она должна была передать детей отцу.

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