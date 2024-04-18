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ФОТО ⟩ София Ротару показала свою покойную маму и довела до слез обращением к ней

Limon.ee
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София Ротару
София Ротару Фото: Vyacheslav Prokofyev

Певица София Ротару почтила память своей покойной мамы Александры Ивановны, которая ушла из жизни 16 сентября 1997 года, пишет TCH. 

В своем Instagram исполнительница посвятила пост родному человеку. Сегодня, 17 апреля, Александра Ивановна праздновала бы свой день рождения. Ей могло бы исполниться 104 года. По случаю памятной даты София Ротару почтила память родного человека.

Певица опубликовала архивное черно-белое фото своей покойной мамы. На снимке Александра Ивановна изображена в сорочке и платке. Она сидела за столом, на котором красовался букет пионов.

sofiarotaru.official
sofiarotaru.official Фото: sofiarotaru.official

София Ротару обратилась к покойной маме и просто довела до слез своими словами: «Помню, скучаю, люблю...». К фото певица добавила смайлик в виде зажженной свечи.

Отметим, что мама Софии Ротару умерла 26 лет назад, а именно 16 сентября 1997 года. Родного человека не стало в возрасте 77 лет.

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