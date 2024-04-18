На этот раз ведущая программы Kodud rahaks Кейли Сюкияйнен и любитель дизайна интерьера Мерлин Мийдо отправились в Тарту, чтобы спасти квартиру, находящуюся в довольно плачевном состоянии. Располагая бюджетом в тысячу евро и хитроумными советами Мерлин, Лаура, которая прошлым летом приобрела недвижимость, принялась за работу.
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ДО И ПОСЛЕ ⟩ Арендатор оставил квартиру в Тарту в жутком состоянии, но после преображение жилье невозможно узнать
Съемная квартира, принадлежащая семье возлюбленного Лауры, осталась без жильца с долгами, который оставил после себя ужасный беспорядок, из-за которого хозяевам пришлось избавиться от всей обстановки. Поэтому нужно было срочно превратить крошечное жилище в уютное студенческое гнездышко.