ДО И ПОСЛЕ ⟩ Арендатор оставил квартиру в Тарту в жутком состоянии, но после преображение жилье невозможно узнать

Съемная квартира, принадлежащая семье возлюбленного Лауры, осталась без жильца с долгами, который оставил после себя ужасный беспорядок, из-за которого хозяевам пришлось избавиться от всей обстановки. Поэтому нужно было срочно превратить крошечное жилище в уютное студенческое гнездышко.

Несмотря на то, что это одна из самых маленьких квартир за всю историю шоу, обшарпанный вид заставил Мерлин заняться ею. Но Лаура, владелица квартиры, была настроена более оптимистично, поскольку знала, в каком состоянии была квартира несколько месяцев назад. Ведь пропитанный пивом паркет уже заменили, и больше не нужно было мазать парфюмированное масло под нос, чтобы оставаться в комнате.