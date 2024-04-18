Чт, 18.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ДО И ПОСЛЕ ⟩ Арендатор оставил квартиру в Тарту в жутком состоянии, но после преображение жилье невозможно узнать

Анналийза Кёсс
Copy

На этот раз ведущая программы Kodud rahaks Кейли Сюкияйнен и любитель дизайна интерьера Мерлин Мийдо отправились в Тарту, чтобы спасти квартиру, находящуюся в довольно плачевном состоянии. Располагая бюджетом в тысячу евро и хитроумными советами Мерлин, Лаура, которая прошлым летом приобрела недвижимость, принялась за работу.

Съемная квартира, принадлежащая семье возлюбленного Лауры, осталась без жильца с долгами, который оставил после себя ужасный беспорядок, из-за которого хозяевам пришлось избавиться от всей обстановки. Поэтому нужно было срочно превратить крошечное жилище в уютное студенческое гнездышко.

Несмотря на то, что это одна из самых маленьких квартир за всю историю шоу, обшарпанный вид заставил Мерлин заняться ею. Но Лаура, владелица квартиры, была настроена более оптимистично, поскольку знала, в каком состоянии была квартира несколько месяцев назад. Ведь пропитанный пивом паркет уже заменили, и больше не нужно было мазать парфюмированное масло под нос, чтобы оставаться в комнате.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх