ФОТО ⟩ Столичный житель обнаружил в общественном туалете страшную находку: расскажите детям, что такие вещи нельзя трогать

На фотографии, опубликованной в среду в группе в Facebook , видны два шприца, положенных на край раковины, и пятно крови на дне белой раковины. Снимок сделан в парке Мянни в Мустамяэ, который популярен среди жителей города как место отдыха с площадкой для пикника и детской игровой площадкой. «Парк Мянни можно назвать зоной отдыха нового поколения», - описывает городской парк сайт Puhka Eestis .

Однако при посещении туалета в парке можно столкнуться с такой пугающей находкой. «Пожалуйста, еще раз напомните своим детям, что такие вещи трогать нельзя!» - призывает анонимный автор фотографии. «И ты, кто использовал эти шприцы и не нашел лучшего места, чем детская игровая площадка, пожалуйста, в следующий раз выбрось их в мусорное ведро!» - пишет автор.