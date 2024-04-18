ФОТО ⟩ Столичный житель обнаружил в общественном туалете страшную находку: расскажите детям, что такие вещи нельзя трогать

«Сегодняшняя находка в туалете парка Мянни», - пишет житель столицы Мустамяэ, нашедший шприцы на краю раковины, в группе Facebook, объединяющей жителей Мустамяэ. «К сожалению, от находки шприцев в общественных местах никто не застрахован, Но мы можем подтвердить от имени Мустамяэ, что проблемы со шприцами в парке Мянни - редкость», - комментирует представитель Мустамяэской районной управы.
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На фотографии, опубликованной в среду в группе в Facebook, видны два шприца, положенных на край раковины, и пятно крови на дне белой раковины. Снимок сделан в парке Мянни в Мустамяэ, который популярен среди жителей города как место отдыха с площадкой для пикника и детской игровой площадкой. «Парк Мянни можно назвать зоной отдыха нового поколения», - описывает городской парк сайт Puhka Eestis.