Северная часть Эстонии - жди! Историк моды Александр Васильев впервые приедет с моноспектаклем «Тайны модных домов»

Уже этой весной можно будет увидеть в Нарве увлекательный моноспектакль неповторимого Александра Васильева - «Тайны модных домов».

11 мая в 18:00 в концертном зале Geneva в Нарве, в своем моноспектакле маэстро приоткроет завесу тайн крупнейших модных домов Европы и расскажет о том, что же на самом деле скрывается за интригами и мифами, окружающими имена великих кутюрье. Будьте частью этого эксклюзивного события, где история переплетается с элегантностью и безупречным вкусом.

Зритель сможет услышать истории Кристиана Диора, Коко Шанель, Джанни Версаче, Ив Сен-Лорана и многих других. Узнает, как великие кутюрье творили моду и, что в ней творится сейчас.

Александр Васильев – историк моды с мировым именем, коллекционер, театральный художник, сценограф, декоратор, автор 40 книг. Он награжден множеством орденов и медалей, был представлен в номинации «Легенда моды» на World Fashion Awards.

Маэстро — обладатель частной коллекции моды и костюма, предметы которой выставляются во многих странах мира. Коллекция хранится во Франции и Литве, пополняется на протяжении 30 лет и составляет полмиллиона экспонатов от XVII века до современности, из которых платьев насчитываться 65 000.

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Александр Васильев. Фото: Tiketbest