Таллиннаская неделя моды 18 и 19 апреля вновь собирает всех модников страны, а главный подиум этой весны построен не где-нибудь, а на поверхности воды бассейна Kalev SPA. Мы пообщались с руководителем отдела коммуникаций Tallinn Fashion Week Мейси Вольт, которая рассказала некоторые подробности об уникальном подиуме для предстоящего события.
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ФОТО ⟩ «Если они не будут идти с закрытыми глазами, все пройдет хорошо»: представитель Таллиннской недели моды приоткрыл завесу тайны над необычным подиумом
В этот раз организаторы Tallinn Fashion Week (TFW) выбрали очень необычное и интересное место для проведения мероприятия - спа-центр Kalev SPA, а сцена построена прямо на поверхности воды большого плавательного бассейна, глубина которого достигает 4,5 метров.