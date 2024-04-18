ФОТО ⟩ «Если они не будут идти с закрытыми глазами, все пройдет хорошо»: представитель Таллиннской недели моды приоткрыл завесу тайны над необычным подиумом

В этот раз организаторы Tallinn Fashion Week (TFW) выбрали очень необычное и интересное место для проведения мероприятия - спа-центр Kalev SPA, а сцена построена прямо на поверхности воды большого плавательного бассейна, глубина которого достигает 4,5 метров.

По словам руководителя отдела коммуникаций Tallinn Fashion Week Мейси Вольт, эта необычная идея пришла в голову креативному директору TFW Алдо Ярвсоо, который однажды болел за своего друга на соревнованиях в этом водном центре. «В тот момент в его голове стала формироваться эта мысль. Kalev SPA предлагал, чтобы сам Ярвсоо провел у них свое шоу, но поскольку он креативный директор TFW, то решил взять с собой и всю неделю моды», - говорит Вольт.