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ФОТО ⟩ «Если они не будут идти с закрытыми глазами, все пройдет хорошо»: представитель Таллиннской недели моды приоткрыл завесу тайны над необычным подиумом

Влада Лаевалинд
, репортер
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Бассейн водного центра Kalev SPA.
Бассейн водного центра Kalev SPA. Фото: Eero Vabamägi

Таллиннаская неделя моды 18 и 19 апреля вновь собирает всех модников страны, а главный подиум этой весны построен не где-нибудь, а на поверхности воды бассейна Kalev SPA. Мы пообщались с руководителем отдела коммуникаций Tallinn Fashion Week Мейси Вольт, которая рассказала некоторые подробности об уникальном подиуме для предстоящего события.

В этот раз организаторы Tallinn Fashion Week (TFW) выбрали очень необычное и интересное место для проведения мероприятия - спа-центр Kalev SPA, а сцена построена прямо на поверхности воды большого плавательного бассейна, глубина которого достигает 4,5 метров.

По словам руководителя отдела коммуникаций Tallinn Fashion Week Мейси Вольт, эта необычная идея пришла в голову креативному директору TFW Алдо Ярвсоо, который однажды болел за своего друга на соревнованиях в этом водном центре. «В тот момент в его голове стала формироваться эта мысль. Kalev SPA предлагал, чтобы сам Ярвсоо провел у них свое шоу, но поскольку он креативный директор TFW, то решил взять с собой и всю неделю моды», - говорит Вольт.

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