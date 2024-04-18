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И СМЕХ И ГРЕХ ⟩ Уловка матери, спрятавшей антирадар от эстонской полиции, не прошла

Limon.ee
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Фото: Kuvatõmmis Reporteri videost

В среду вечером в передаче Reporter был показан трагикомический случай, когда в машине был обнаружен запрещенный в Эстонии антирадар. Попытку скрыть устройство от полиции «умело» взяла на себя жена водителя! 

Патруль полиции насторожил роскошный внедорожник марки BMW, водитель которого внезапно сбавил большую скорость на дороге. Патруль остановил автомобиль и спросил, нет ли случайно в нем антирадара, мешающего измерению скорости. Хотя ответ мужчины за рулем был отрицательным, патруль решил не останавливаться на этом.

«Обычно, когда транспортное средство останавливают, первая реакция водителей - спрятать устройство», - говорит в передаче начальник дорожного отдела Тарту Сандер Кулламаа. «Если у нас есть обоснованные подозрения, мы можем осмотреть автомобиль, и очень часто мы не ошибаемся и находим то самое устройство», - добавил он.

Так и произошло с водителем BMW.

Фото: Скриншот из передачи Reporter

Когда автомобиль остановился, женщина, сидящая в нем, взяла ребенка с заднего сидения на руки и в то же время спрятала антирадар под своим плащом. Через мгновение она ловким движением руки бросила устройство в поле.

Патруль обыскивал автомобиль и внимательный полицейский обнаружил антирадар, лежавший неподалеку от транспортного средства в траве. «Скажем так, люди часто используют подобные устройства. Если следить за различными группами в социальных сетях, то видно, что спрос на них большой», - говорит Сандер.

Штраф за использование антирадара составляет до 400 евро. Однако более тяжелое наказание - потеря радара, так как их цена может достигать до 4000 евро.

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