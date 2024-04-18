И СМЕХ И ГРЕХ ⟩ Уловка матери, спрятавшей антирадар от эстонской полиции, не прошла

Патруль полиции насторожил роскошный внедорожник марки BMW, водитель которого внезапно сбавил большую скорость на дороге. Патруль остановил автомобиль и спросил, нет ли случайно в нем антирадара, мешающего измерению скорости. Хотя ответ мужчины за рулем был отрицательным, патруль решил не останавливаться на этом.

«Обычно, когда транспортное средство останавливают, первая реакция водителей - спрятать устройство», - говорит в передаче начальник дорожного отдела Тарту Сандер Кулламаа. «Если у нас есть обоснованные подозрения, мы можем осмотреть автомобиль, и очень часто мы не ошибаемся и находим то самое устройство», - добавил он.

Так и произошло с водителем BMW.

Фото: Скриншот из передачи Reporter

Когда автомобиль остановился, женщина, сидящая в нем, взяла ребенка с заднего сидения на руки и в то же время спрятала антирадар под своим плащом. Через мгновение она ловким движением руки бросила устройство в поле.

Патруль обыскивал автомобиль и внимательный полицейский обнаружил антирадар, лежавший неподалеку от транспортного средства в траве. «Скажем так, люди часто используют подобные устройства. Если следить за различными группами в социальных сетях, то видно, что спрос на них большой», - говорит Сандер.

Штраф за использование антирадара составляет до 400 евро. Однако более тяжелое наказание - потеря радара, так как их цена может достигать до 4000 евро.