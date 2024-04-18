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ФОТО ⟩ Ножкой ать: Кая Каллас в черном мини-платье выступила на конференции в Брюсселе

Limon.ee
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас беседует со СМИ по прибытии на саммит ЕС в Брюссель.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас беседует со СМИ по прибытии на саммит ЕС в Брюссель. Фото: Harry Nakos/AP

Вчера, 17 апреля, премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила на конференции Союза оборонной промышленности ЕС в Брюсселе, пишет Postimees. Для встречи Кая подобрала элегантное черное мини-платье - нестандартный выбор для ее обычного строгого стиля.

Черное мини-платье, с красными вкраплениями, не только подчеркнул фигуру Каллас, но и позволил разглядеть стройные ноги эстонского премьер-министра. Наряд значительно отличается от традиционного протокола, где предпочтение обычно отдается более консервативным нарядам с длиной до колена или ниже.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прибывает на порог вместе с прессой во время второго дня специального саммита Европейского Союза в европейской штаб-квартире в Брюсселе, Бельгия, в четверг, 18 апреля 2024 года.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прибывает на порог вместе с прессой во время второго дня специального саммита Европейского Союза в европейской штаб-квартире в Брюсселе, Бельгия, в четверг, 18 апреля 2024 года. Фото: Arnaud Andrieu/SIPA/Arnaud Andrieu/SIPA
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