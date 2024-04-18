ФОТО ⟩ Ножкой ать: Кая Каллас в черном мини-платье выступила на конференции в Брюсселе

Черное мини-платье, с красными вкраплениями, не только подчеркнул фигуру Каллас, но и позволил разглядеть стройные ноги эстонского премьер-министра. Наряд значительно отличается от традиционного протокола, где предпочтение обычно отдается более консервативным нарядам с длиной до колена или ниже.