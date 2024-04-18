Вчера, 17 апреля, премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила на конференции Союза оборонной промышленности ЕС в Брюсселе, пишет Postimees. Для встречи Кая подобрала элегантное черное мини-платье - нестандартный выбор для ее обычного строгого стиля.
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ФОТО ⟩ Ножкой ать: Кая Каллас в черном мини-платье выступила на конференции в Брюсселе
Черное мини-платье, с красными вкраплениями, не только подчеркнул фигуру Каллас, но и позволил разглядеть стройные ноги эстонского премьер-министра. Наряд значительно отличается от традиционного протокола, где предпочтение обычно отдается более консервативным нарядам с длиной до колена или ниже.