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«Поздравляю!» Ювелир показал кольцо, с которым эстонский музыкант сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной

Limon.ee
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Михкель Рауд.
Михкель Рауд. Фото: Taavi Sepp

«Спасибо Михкелю за доверие и еще раз поздравляю!» - пишет ювелир Рауно Ойдрам и делится снимком прекрасного обручального кольца, с которым Михкель Рауд сделал предложение своей возлюбленной.

Еще в конце марта появились слухи, что музыкант Михкель Рауд обручился со своей возлюбленной Марией. По слухам, эту новость сообщила Мария, поделившись ею в своем личном аккаунте в социальной сети. Рауд не подтвердил прессе новость о помолвке.

Однако теперь ювелир, изготовивший пару обручальных колец, подтверждает это.

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