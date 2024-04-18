«Поздравляю!» Ювелир показал кольцо, с которым эстонский музыкант сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной

Еще в конце марта появились слухи, что музыкант Михкель Рауд обручился со своей возлюбленной Марией. По слухам, эту новость сообщила Мария, поделившись ею в своем личном аккаунте в социальной сети. Рауд не подтвердил прессе новость о помолвке.