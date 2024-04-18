ВИДЕО ⟩ «Он еще долго шел за мной»: житель Пярну встретил лося на лесной дороге

«Выходишь из машины, а на тебя смотрит вот такой вот брат. И что мы теперь будем делать? Ты не хочешь пойти домой или в лес? Ладно, постоим здесь и поговорим немного. Как дела, где ты был?», - мужчина ведет разговор с лосем, к сожалению, без ответа.

«Это случилось неделю назад во время вечерней прогулки по лесу в Пярнумаа, рядом с карьером Потсепа», - рассказывает Владислав, разместивший видео в TikTok, которое уже набрало 125 000 просмотров. «Я стоял посреди дороги и наблюдал. После 30 минут разговора я спокойно уехал, а он еще долго шел за мной».

Это не первая его встреча с лосем. «Это мое хобби, я постоянно снимаю и фотографирую их, я привык к этому», - говорит Владислав, который этой зимой снял на дрон прекрасный кадр матери с двумя детенышами.

Фото: Erakogu