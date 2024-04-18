ВИДЕО ⟩ В Дубае полицейские спасли кота, который уцепился за ручку авто, чтобы не утонуть

По информации Mirror, полицейский-спасатель пришел кошке на помощь и поднял ее в лодку, а затем вывез на сушу.

Сейчас Дубай изо всех сил пытается справиться с рекордными наводнениями. На протяжении одного дня на город обрушилось свыше 15 сантиметров осадков, что больше, чем за весь год.

Хаос продолжает разворачиваться и в аэропорту Дубая, где пассажиры ждут свои рейсы. Среди тех, кто пытается вернуться, - 36-летняя Паллави и ее семья из трех человек. Женщина утверждает, что ситуация в аэропорту невыносима: люди «спят на полу» из-за нехватки мест для сидения, а в магазинах «кончается еда». Семья заявила, что они «без связи».

«Моя семья и я, как и другие люди, ждали у выхода на посадку, не общаясь и не беспокоясь. Когда мы прибыли в аэропорт, он был наводнен людьми, и никто из руководства не знал, что происходит», - говорит Паллави, которая собиралась вылететь из Мумбаи в Нью-Йорк через Дубай. Но рейсы были отменены.

Государственное информационное агентство WAM назвало дождь 16 апреля «историческим погодным явлением», которое превзошло «все, что было задокументировано с момента начала сбора данных в 1949 году».