Вскоре после того, как в 2020 году Меган Маркл и принц Гарри покинули Лондон, на одном из благотворительных ужинов младший сын Карла III заявил: «Великобритания - мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится». А спустя четыре года стало известно, что Гарри отказался от резиденции в Великобритании.
Вот это поворот: принц Гарри впервые назвал США своим домом
Кроме того, пишет Daily Mail, впервые после переезда в США он назвал Америку своим домом, дав понять тем самым, что с его родной страной его теперь мало что связывает. В документах, опубликованных Регистрационной палатой, зафиксировано, что местом его проживания отныне являются Соединенные Штаты, прежде там была указана Великобритания. Вполне вероятно, что на такой шаг Гарри решился после судебных разбирательств в борьбе за обеспечение ему полицейской охраны за счет налогоплательщиков на территории Соединенного Королевства. Напомним, суд герцог проиграл, а после сообщил, что хотя и считает страну своим домом, но вынужден «бежать» из соображений личной безопасности.
Как это повлияет на его отношения с семьей, пока неизвестно. Уточняется лишь, что майская поездка Гарри домой остается в силе, там он сможет лично обсудить случившееся с отцом.