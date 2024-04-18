Вот это поворот: принц Гарри впервые назвал США своим домом

Кроме того, пишет Daily Mail, впервые после переезда в США он назвал Америку своим домом, дав понять тем самым, что с его родной страной его теперь мало что связывает. В документах, опубликованных Регистрационной палатой, зафиксировано, что местом его проживания отныне являются Соединенные Штаты, прежде там была указана Великобритания. Вполне вероятно, что на такой шаг Гарри решился после судебных разбирательств в борьбе за обеспечение ему полицейской охраны за счет налогоплательщиков на территории Соединенного Королевства. Напомним, суд герцог проиграл, а после сообщил, что хотя и считает страну своим домом, но вынужден «бежать» из соображений личной безопасности.