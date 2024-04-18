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«Продает, берет деньги, а товара нет» Очередная мошенница обманывает жителей Эстонии в Facebook

Кристийна Рейманд
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Скриншот с Facebook.
Скриншот с Facebook. Фото: Kuvatõmmised Facebookist / vestlus müüjaga.

«Сейчас в наличии по мега-цене - 15 евро, обычная цена 45 евро. Очень красивая и легкая», - пишет Биргит Оякяэр, продающая товары на Facebook. Но если вы захотите приобрести эту юбку, то, скорее всего, останетесь и без денег, и без юбки. Полиция начала расследование.

 

С приближением весны многие жительницы Эстонии ищут красивые жакеты, модную обувь и летние юбки, но кроме честных продавцов все еще есть те, кто просто обманывают людей.

«Когда-то же это должно было случиться», - Мари рассказывает, что в начале марта она написала активному продавцу на Facebook Биргит Оякяэр, желая купить красивую черную юбку.

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