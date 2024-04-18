«Продает, берет деньги, а товара нет» Очередная мошенница обманывает жителей Эстонии в Facebook

«Сейчас в наличии по мега-цене - 15 евро, обычная цена 45 евро. Очень красивая и легкая», - пишет Биргит Оякяэр, продающая товары на Facebook. Но если вы захотите приобрести эту юбку, то, скорее всего, останетесь и без денег, и без юбки. Полиция начала расследование.